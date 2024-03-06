Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро на 6 марта 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 6 марта, среду.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 6 марта, среду, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2282 рубля, 1 евро — 3,5034 BYN, 100 российских рублей — 3,5359 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 5 марта, вторник, составляли: 1 доллар США равен 3,2300 рубля, 1 евро — 3,5048 BYN, 100 российских рублей — 3,5354 белорусского рубля. Таким образом, изменения не самые значительные: несколько снизился курс доллара и курс евро, а курс российского рубля чуть укрепился.