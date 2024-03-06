Грузовой терминал в аэропорту Владивостока купила компания с Сахалина

Компания «Аэропорт-Сервис» (Южно-Сахалинск, принадлежит «Русал Аэро») купила 100% долей капитала ООО «Аэро-груз», оператора грузового терминала в аэропорту Владивостока «Кневичи». До этого компания из Артема принадлежала трём физлицам, сообщает ИА PrimaMedia.
«Компания “Аэропорт-Сервис” действительно приобрела 100% ООО “Аэро-груз”. Таким образом, компания расширяет свое влияние на сегмент грузоперевозок на Дальнем Востоке», — подтвердили «Интерфаксу» (18+) в пресс-службе «Русала».
Отметим, что нынешний генеральный директор ООО «Аэро-Груз» Владилен Сытник, как и его отец Анатолий Сытник (предыдущий совладелец «Аэро-Груза»), в своё время входили в совет директоров АО «Международный аэропорт Владивосток».
«Русал Аэро» (входит в структуру «Русала») ведет аэропортовую деятельность. По данным ЕГРЮЛ, компания является владельцем ООО «Тайшетаэро», ООО «Капитал-Авиа» (Южно-Сахалинск, занимается транспортной обработкой грузов) и ООО «Терминал Новокузнецк».