Грузовой терминал в аэропорту Владивостока купила компания с Сахалина

Компания «Аэропорт-Сервис» (Южно-Сахалинск, принадлежит « Русал Аэро») купила 100% долей капитала ООО «Аэро-груз», оператора грузового терминала в аэропорту Владивостока «Кневичи». До этого компания из Артема принадлежала трём физлицам, сообщает ИА PrimaMedia.

«Аэро-груз» занимается авиационным хэндлингом и комплексным терминальным обслуживанием грузовых перевозок в аэропорту Владивостока. Также она организует грузоперевозки автотранспортом, включая доставку «от двери до двери». Выручка компании в 2023 году — почти 211 млн рублей, чистая прибыль — 239 млн рублей.