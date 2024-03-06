В Латвии утвердили список запрещенных к ввозу товаров из России

Латвия также запретила ввоз российских и белорусских злаков: пшеницы, ржи, кукурузы, гречки, овса и ячменя, а также кормов для животных, муки и гранул из мяса и мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. При этом правительство указало, что в 2023 году 90 процентов латвийского импорта из России составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.