Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Новосибирской области отремонтируют популярную трассу в 2024 году

В текущем году отремонтируют трассу в НСО.
Источник: Freepik

По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в текущем году будет отремонтировано два участка на дороге «992 км а/д “М-51 — Купино — Карасук”.

Уточняется, что первый участок находится между рабочим поселком Чистоозерное и селом Журавка, а второй расположен возле села Барабо-Юдино.

«В 2023 году были отремонтированы участки общей протяженностью 8,3 км возле села Журавка», — сообщает министерство.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ремонт дороги Северного обхода в Новосибирске ищут подрядчика.