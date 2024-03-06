Парикмахерскую и павильон с фруктами снесли во Владивостоке на Трамвайной

Одной из зон, где проводятся работы по демонтажу, стала улица Трамвайная, 16. Здесь были выявлены несколько нелегальных сооружений, включая павильон с фруктами, парикмахерскую и несколько металлических гаражей. Представители муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» сообщили, что уже было снесено пять подобных гаражей, и работы по демонтажу незаконных объектов продолжаются.