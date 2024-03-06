Парикмахерскую и павильон с фруктами снесли во Владивостоке на Трамвайной

Во Владивостоке на улице Трамвайной в принудительном порядке снесли нескольких торговых павильонов и гаражей, установленных без соответствующих разрешений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Одной из зон, где проводятся работы по демонтажу, стала улица Трамвайная, 16. Здесь были выявлены несколько нелегальных сооружений, включая павильон с фруктами, парикмахерскую и несколько металлических гаражей. Представители муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» сообщили, что уже было снесено пять подобных гаражей, и работы по демонтажу незаконных объектов продолжаются.
По информации от городской дорожной службы, эти объекты временно поместят на хранение, а мусор и оставшийся хлам отправят на полигон.
Напомним, практически каждый день дорожники города Владивостока занимаются демонтажем незаконных сооружений. Под снос попадают пристройки к зданиям, различные торговые павильоны, гаражи, рекламные конструкции и другие объекты. Недавно специалисты убрали павильон на улице Башидзе, 10а и незаконные металлические гаражи в районе Эгершельда.