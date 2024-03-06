Водителей автобусов суд Новосибирска обязал принимать безналичную оплату

В Роспотребнадзоре по Новосибирской области сообщили, что суд признал незаконным отказ перевозчика, который обслуживает маршрут № 29, принимать оплату картой.
По предварительным данным, ранее от жителей Новосибирска поступали жалобы в региональный Роспотребнадзор — они были возмущены тем, что экипаж автобусного маршрута № 29 отказывался принимать безналичную оплату.
Экипаж игнорировал все поступающие на него жалобы и в результате инцидента представители ведомства обратились в Центральный районный суд города, который признал действия перевозчика незаконными.
Напомним, что 3 самых частых нарушения ПДД назвали в Новосибирске.