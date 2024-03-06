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Кому положена помощь в 1 миллион тенге к 8 Марта

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, акиматы оказывают социальную помощь нуждающимся казахстанцам к 21 памятному и праздничному дню. При этом их перечень, а также размеры выплат в регионах отличаются и зависят от возможностей бюджета конкретной административно-территориальной единицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Источник: Reuters

Как следует из ответа на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, акиматы городов республиканского значения, столицы, района и города областного значения определяют перечень отдельных категорий нуждающихся граждан, устанавливают размеры социальной помощи, в том числе к памятным датам и праздничным дням, которая выплачивается из средств соответствующих бюджетов.

«Социальная помощь предоставляется без истребования заявлений от получателей согласно списку, утверждаемому местным исполнительным органом по представлению уполномоченной либо иных организаций».

сообщили в министерстве.

В управлении занятости и социальных программ города Алматы в свою очередь нам сообщили, что к Международном женскому дню многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, оказывается единовременная социальная помощь в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья.

По информации управления занятости и социальных программ города Алматы, аналогичная денежная выплата предоставляется данной категории населения и к другим праздничным датам, таким как:

1) Новый год — 1—2 января;

2) Наурыз мейрамы — 21—23 марта;

3) Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;

4) День столицы — 6 июля;

5) День Конституции — 30 августа;

6) День Республики — 25 октября;

7) День независимости — 16 декабря.

Как уточняется в полученном нами ответе, предоставлением данного вида социальной помощи занимается управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

экономика