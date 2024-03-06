Кому положена помощь в 1 миллион тенге к 8 Марта

Как следует из ответа на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, акиматы городов республиканского значения, столицы, района и города областного значения определяют перечень отдельных категорий нуждающихся граждан, устанавливают размеры социальной помощи, в том числе к памятным датам и праздничным дням, которая выплачивается из средств соответствующих бюджетов.
«Социальная помощь предоставляется без истребования заявлений от получателей согласно списку, утверждаемому местным исполнительным органом по представлению уполномоченной либо иных организаций».
В управлении занятости и социальных программ города Алматы в свою очередь нам сообщили, что к Международном женскому дню многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, оказывается единовременная социальная помощь в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья.
По информации управления занятости и социальных программ города Алматы, аналогичная денежная выплата предоставляется данной категории населения и к другим праздничным датам, таким как:
1) Новый год —
2) Наурыз мейрамы —
3) Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
4) День столицы — 6 июля;
5) День Конституции — 30 августа;
6) День Республики — 25 октября;
7) День независимости — 16 декабря.
Как уточняется в полученном нами ответе, предоставлением данного вида социальной помощи занимается управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.