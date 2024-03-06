Кому положена помощь в 1 миллион тенге к 8 Марта

В управлении занятости и социальных программ города Алматы в свою очередь нам сообщили, что к Международном женскому дню многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, оказывается единовременная социальная помощь в размере одного миллиона тенге для приобретения жилья.