Подсчитано, сколько будет стоить испечь стопку блинов к Масленице в Челябинске

Анализ блинной экономики озаботил специалистов компании Эвотор. Рассчитывалась она исходя из стоимости одного литра молока, 300 грамм пшеничной муки, 4 яиц, 40 миллилитров подсолнечного масла, 5 грамм дрожжей, 50 грамм сахара и 5 грамм соли. В среднем по России стопка блинов домашнего приготовления из такого количества изначальных продуктов равна на данный момент 183 рубля.
Однако в зависимости от региона к региону стоимость несколько изменяется. В Челябинской области стопка блинов выходит дешевле чем в среднем по стране — 174 рубля. За год блинная экономика на Южном Урале стала дороже на 18 процентов.
Для сравнения в соседней Свердловской области блинная стопка оказалась дешевле челябинской — 154 рубля. А вот другом регионе УрФО — Ямало-Ненецком автономном округе — блины в этом году обойдутся в 253 рубля.