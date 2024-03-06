40 тысяч племенных цыплят привезли в Хабаровский край

В Хабаровский край на самолете доставили 40 тысяч суточных племенных цыплят. Птенцов завезли из Екатеринбурга. С 26 по 29 февраля их проверяли сотрудники Россельхознадзора.
Птиц Кросс Хайсекс Браун отправили из птицеводческого репродуктора Свердловской области на птицеводческий завод Хабаровского края. Здесь их будут разводить.
— В ходе контроля должностными лицами территориального управления проведен клинический осмотр птицы, а также проверены ветеринарные сопроводительные документы. Установлено, что цыплята клинически здоровы, без травм и повреждений, — рассказали в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Производители из родительского стада тоже прошли исследования. Их проверили на наличие птичьего гриппа и сделали прививки против болезни Марека и Ньюкасла.
Кросс Хайсекс Браун — гибридная порода кур, которая несет много яиц. Также они отличаются окрасом: уже суточных курочек можно легко отличить от петухов по внешнему виду и скорости роста.