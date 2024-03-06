В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт Советского шоссе за 280 млн рублей

В Новосибирском районе планируют отремонтировать участок Советского шоссе. Об этом сообщили в ТУАД НСО.
Сейчас ведется поиск подрядчика, который выполнит работы за 280 млн рублей.
«По поручению Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области разработана проектно-сметная документация на ремонт Советского шоссе на участке км 5+026 — 7+800. Участок начинается недалеко АЗС “Прайм” у поворота на поселок Мичуринский и заканчивается за проездом Автомобилистов», — говорится в сообщении управления.
Напомним, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о продлении набережной до Заельцовского бора. В настоящее время муниципалитет не продлил аренду с двумя частными пескобазами вдоль реки Оби, и планируется перемещение муниципальной пескобазы. Уже получено несколько предложений о возможных новых местоположениях, но конкретного места вице-мэр не назвала.