В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт Советского шоссе за 280 млн рублей

Напомним, что вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о продлении набережной до Заельцовского бора. В настоящее время муниципалитет не продлил аренду с двумя частными пескобазами вдоль реки Оби, и планируется перемещение муниципальной пескобазы. Уже получено несколько предложений о возможных новых местоположениях, но конкретного места вице-мэр не назвала.