В Красноярске аудиторы выявили нарушения при проверке Татышев-парка

Согласно отчёту, уже 4 года не проводилась работа по актуализации документов территориального планирования острова Татышев. Выявлено строительство трёх объектов, не предусмотренных генпланом. В 2023 году был введён сценический комплекс на восточной части острова, но он не отражён в Проекте планировки территории острова. Не созданы предусмотренные Проектом планировки 5 из 11 рекреационных зон и 12 из 32 спортивных объектов и их создание в ближайшее время не планируется.