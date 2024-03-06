В Красноярске аудиторы выявили нарушения при проверке Татышев-парка

В работе красноярского Татышев-парка выявили ряд нарушений. Аудитор контрольно-счётной палаты (КСП) Виталий Габалюк представил депутатам горсовета отчёт о проверке использования бюджетных средств, выделенных МАУ «Татышев-парк», и эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом.
Согласно отчёту, уже 4 года не проводилась работа по актуализации документов территориального планирования острова Татышев. Выявлено строительство трёх объектов, не предусмотренных генпланом. В 2023 году был введён сценический комплекс на восточной части острова, но он не отражён в Проекте планировки территории острова. Не созданы предусмотренные Проектом планировки 5 из 11 рекреационных зон и 12 из 32 спортивных объектов и их создание в ближайшее время не планируется.
Семь тренажёрных комплексов нуждаются в ремонте, выявлены повреждения футбольных и баскетбольных площадок.
На день представления отчёта народным избранникам из 31 выявленного нарушения и недостатка уже было устранено 18. По остальным составлен план со сроками их устранения, который находится на контроле КСП.
Ранее сообщалось о том, что в красноярском «Татышев-парке» на выходных пройдёт фестиваль «На лыжи».