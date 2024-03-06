Завод «Янты» в Иркутске остановлен из-за узелкового дерматита у КРС

По данным информагентства, в конце прошлой недели «Янта» известила контрагентов, закупающих ее продукцию, о том, что «большая часть молочной продукции временно не будет отгружаться в адрес торговых сетей и магазинов» и что «Иркутский молочный завод не работает».
«В управлении продаж группы (предприятий “Янта”) агентству подтвердили, что молочная продукция сейчас не отгружается», — пишет «Интерфакс».
Напомним, в Иркутской области сейчас действует режима функционирования чрезвычайной ситуации, введенный из-за заболевания сельскохозяйственных животных опасным узелковым дерматитом. По состоянию на 4 марта в области было зафиксировано 23 очага инфекции.