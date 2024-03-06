Сибиряки ищут крышу за границей



Наибольшим спросом у сибиряков пользуются страны Юго-Восточной Азии. Эксперты рынка недвижимости связывают этот тренд с растущим присутствием российского бизнеса в этих государствах: Таиланде, Индонезии, Вьетнаме и других странах. «После 2022 года регион ЮВА испытывает значительный приток российского капитала: по сути, сейчас он стал вторым ключевым хабом для инвестиций россиян на международном рынке после Ближнего Востока. Российские девелоперы создают или расширяют свое присутствие на рынках Таиланда и Бали, что делает покупку в этих регионах более простой и доступной для конечных покупателей. Другим фактором, который влияет на активность инвесторов, стала тенденция на внутреннем рынке России. После повышения ключевой ставки и сворачивания программ льготной ипотеки условия для инвестиций в новостройки стали менее привлекательны. В то же время на некоторых азиатских рынках можно приобрести недвижимость в сопоставимом бюджете — около €110−150 тыс. Если говорить, например, о рынке Пхукета — с перспективой по арендной доходности около 7−8% годовых в долларовом эквиваленте», — комментирует сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов.



Директор по маркетингу агентства недвижимости «Этажи» Кира Курлаева также указывает на разницу в стоимости жилья, к примеру, в Дубае сегодня можно купить квартиру дешевле, чем в Москве или Сочи. «Спрос на покупку жилья в других странах за последний год вырос на 50%. Причем мы отмечаем растущую заинтересованность среди клиентов со средним достатком, которые таким образом инвестируют в недвижимость», — комментирует эксперт. В топе по объему спроса у сибиряков, по данным госпожи Курлаевой, лидируют такие направления, как Турция, ОАЭ и Северный Кипр, на которые совокупно приходится более 60% спроса.



Основной целью покупки владелец «Назаров и партнеры» Александр Назаров называет желание сибиряков сохранить капиталы при волатильности на валютном рынке. В NF Group отмечают, что спрос на покупку недвижимости за рубежом у российских инвесторов в 2024 году останется на стабильно высоком уровне. Российские инвесторы обращают внимание на рынок недвижимости Юго-Восточной Азии в связи с возобновлением туризма после пандемии, отмечают эксперты. «Растет спрос на Грецию. Несмотря на то что эта страна закрыла для россиян возможность получения ВНЖ, мы наблюдаем возобновление интереса к этой программе в связи с тем, что многие инвесторы за последние два года обзавелись альтернативными паспортами, что позволяет им воспользоваться возможностью получения ВНЖ Греции на второй паспорт», — комментирует руководитель проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Андреева.



Спрос будет зависеть от внешних экономических и политических факторов, отмечают в Russia Sotheby’s International Realty. В начале года наблюдается стабильный спрос на Таиланд, а также инвесторы все больше интересуются новыми странами Ближнего Востока, в том числе Оманом, Катаром и Саудовской Аравией. При этом интерес к Турции упал практически до нуля в связи с увеличением стоимости программы гражданства за недвижимость с 250 тыс. до 400 тыс. и постоянными изменениями в условиях программы.



Лолита Белова.