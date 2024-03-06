В Красноярске завершено расследование хищений при поставке лекарств в ФМБА

Об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, в период с 1 сентября 2018 по 11 мая 2021 года гендиректор, директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой — провизор, а также представитель коммерческой компании, действуя в составе организованной группы, осуществляли частичную подмену лекарственных средств для нужд пациентов при их поставке в адрес ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России на иные лекарственные препараты.
Медпрепараты оплачивались за счёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Полученные медпрепараты подозреваемые использовали в личных целях или интересах иных лиц. Ущерб от их действий составил более 15,5 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России.
В ходе обыска в ФГБУ ФСНКЦ ФМБА были обнаружены лекарственные препараты для руководства учреждения, изъято более 1,5 тысяч упаковок сильнодействующих средств и иных препаратов.
Фигурантам предъявлено обвинение уголовном деле по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Бывший генеральный директор находится под домашним арестом, директору по страховой и внебюджетной деятельности избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Бывшая заведующая аптекой находится под стражей, представителю коммерческих организаций избран запрет определённых действий.
Уголовное дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что суд прекратил уголовное преследование красноярского экс-депутата Юсубова.