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В Красноярске завершено расследование хищений при поставке лекарств в ФМБА

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств при поставке медицинских средств для пациентов.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в период с 1 сентября 2018 по 11 мая 2021 года гендиректор, директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой — провизор, а также представитель коммерческой компании, действуя в составе организованной группы, осуществляли частичную подмену лекарственных средств для нужд пациентов при их поставке в адрес ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России на иные лекарственные препараты.

Медпрепараты оплачивались за счёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Полученные медпрепараты подозреваемые использовали в личных целях или интересах иных лиц. Ущерб от их действий составил более 15,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России.

В ходе обыска в ФГБУ ФСНКЦ ФМБА были обнаружены лекарственные препараты для руководства учреждения, изъято более 1,5 тысяч упаковок сильнодействующих средств и иных препаратов.

На имущество обвиняемого наложен арест в размере 53 млн рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение уголовном деле по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Бывший генеральный директор находится под домашним арестом, директору по страховой и внебюджетной деятельности избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Бывшая заведующая аптекой находится под стражей, представителю коммерческих организаций избран запрет определённых действий.

Уголовное дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что суд прекратил уголовное преследование красноярского экс-депутата Юсубова.