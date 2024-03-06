В Красноярске завершено расследование хищений при поставке лекарств в ФМБА

По версии следствия, в период с 1 сентября 2018 по 11 мая 2021 года гендиректор, директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой — провизор, а также представитель коммерческой компании, действуя в составе организованной группы, осуществляли частичную подмену лекарственных средств для нужд пациентов при их поставке в адрес ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России на иные лекарственные препараты.