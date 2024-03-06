Латвия определила список продуктов, запрещенных к ввозу из Беларуси

Сообщается, что 5 марта 2024 года Латвия утвердила постановление, которое было подготовлено со стороны Министерства сельского хозяйства. Указанный документ устанавливает запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной, кормовой продукции из Беларуси и России, а также третьих стран, но в том случае, если соответствующая продукция имеет или же белорусское, или же российское происхождение.