Латвия определила список продуктов, запрещенных к ввозу из Беларуси

Правительство Латвии определило перечень продуктов, которые будут запрещены к ввозу из Беларуси и России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Латвии.
Сообщается, что 5 марта 2024 года Латвия утвердила постановление, которое было подготовлено со стороны Министерства сельского хозяйства. Указанный документ устанавливает запрет на ввоз в Латвию сельскохозяйственной, кормовой продукции из Беларуси и России, а также третьих стран, но в том случае, если соответствующая продукция имеет или же белорусское, или же российское происхождение.
Говорится, что в список запрещенных к ввозу продуктов, которые определил и утвердил Минсельхоз Латвии, попали овощи и корнеплоды. Указываются картофель, лук, морковь, огурцы, помидоры. Также называются фасоль, горох, свежие, маринованные, консервированные грибы. Под запретом оказались яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи, а также другие фрукты. Но еще в указанном списке значатся сухие и сырые ягоды.