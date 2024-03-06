Биржевые торги углем ужесточат в Казахстане

Территориальные департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции завершили анализ состояния конкурентной среды на рынке розничной реализации угля за 2022 год и первое полугодие 2023 года, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Конечные потребители приобретают коммунально-бытовой уголь у региональных угольных операторов, имеющих на праве собственности или иных законных основаниях соответствующую инфраструктуру (ж/д тупики, базы хранения
Ранее до 2022 года основные производители коммунально-бытового угля (Каражыра и Шубарколь Комир) осуществляли его реализацию непродуктивным посредникам в количестве от 2 до 18 из года в год в объеме до 97%. Далее угольные трейдеры с надбавкой в среднем 40−45% перепродавали коммунально-бытовой уголь конечным реализаторам — угольным тупикам.
В этой связи для исключения данных посреднических схем и получения свободного доступа угольными тупиками к объемам угледобывающих предприятий с 2021 года увеличен объем угля с 10% до 50%, обязательно подлежащий реализации на биржевых торгах непосредственно угольным тупикам, что покрывает потребление населения. В дальнейшем планируется довести эту долю до 80%.
В 2024 году будет принят комплекс мероприятий по совершенствованию биржевых торгов углем, включая ужесточение требований к биржам, доступа к торгам
Также Агентством планируется проведение анализа состояния конкуренции рынка оптовой реализации угля с целью выявления обладателей ключевой мощности, регламентации реализации угля (вне бирж) ими в части первоочередных поставок в адрес квалифицированных поставщиков.