Биржевые торги углем ужесточат в Казахстане

Конечные потребители приобретают коммунально-бытовой уголь у региональных угольных операторов, имеющих на праве собственности или иных законных основаниях соответствующую инфраструктуру (ж/д тупики, базы хранения и т. д. ). В свою очередь, они покупают уголь либо у непосредственных производителей (угольные разрезы), либо у угольных трейдеров, занимающихся перепродажей угля, не имея ни ж/д тупиков, ни баз хранения и т. д.