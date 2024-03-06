В Ташкенте запустили современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств. Видео

Этот центр освободили от различных бюрократических препятствий и волокиты в процессе выдачи государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств. Таким образом, если раньше процесс регистрации автотранспортного средства осуществлялся в шесть-семь этапов, то теперь нужно пройти всего три.