В Ташкенте запустили современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств. Видео

По информации пресс-службы главы государства, вчера Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами, реализуемыми для улучшения экологической ситуации. В частности, президенту презентовали современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств.
Он появился на месте регистрационно-экзаменационного отдела УБДД Ташкента в Мирабадском районе. При организации его работы был учтен передовой опыт в области охраны экологической среды в таких странах, как Германия, Бельгия, Франция.
Этот центр освободили от различных бюрократических препятствий и волокиты в процессе выдачи государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств. Таким образом, если раньше процесс регистрации автотранспортного средства осуществлялся в шесть-семь этапов, то теперь нужно пройти всего три.
Кроме того, теперь в центре автомобили проверяют на количество выделяемых вредных веществ. В зависимости от результатов экологической проверки на лобовое стекло машины наклеивается стикер красного, желтого или зеленого цвета с RFID-чипом.
В будущем, исходя из текущей ситуации, территория города будет разделена на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд транспортным средствам в эти зоны в соответствии с цветом их стикера.
Доступ в экозоны для транспорта, не имеющего разрешения, будет контролироваться в автоматизированном режиме. Штрафы, поступающие за нарушения, будут направляться на финансирование мер по улучшению экологической ситуации.
Для полноценной работы системы планируется установить по всей стране около 100 автоматических станций мониторинга воздуха, оборудовать 84 регистрационно-диагностических центра, а также 216 районных отделений СБДД современным диагностическим оборудованием.
В свою очередь, будут предприняты практические меры по стимулированию приобретения населением электромобилей. В частности, для этого будут снижать размеры платы за выдачу государственных номеров для этой категории автомобилей.