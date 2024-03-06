Через порт Суходол в Приморье будут поставляться автомобили и спецтехника

«Вчера (5 марта — прим. ред.) мы посмотрели на готовность порта “Суходол”. То, как менеджмент порта проявил себя и готов уже в этом году выйти на проектную мощность, говорит о том, что они справились с задачей по антикризисному управлению. Нам показали перспективные планы развития, включающие в себя обустройство поселка для постоянного проживания на 7−8 тысяч человек. Мы в эту работу готовы полностью включиться.