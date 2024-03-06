Через порт Суходол в Приморье будут поставляться автомобили и спецтехника

Морской порт Суходол, создаваемый «с нуля» в Приморском крае, уже в этом году запустит в эксплуатацию причал генеральных грузов, который будет специализироваться, в том числе, на перевалке импортных автомобилей и спецтехники, сообщает ИА PrimaMedia. Для реализации масштабного проекта в Шкотовском районе потребуется создание более 7,5 тысяч рабочих мест и строительство отдельного жилого посёлка для них.
О планах предприятия гендиректор ООО «Морской порт “Суходол” Сергей Кропотов рассказал председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, посетившему порт и судостроительный комплекс “Звезда” в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Главное преимущество порта — в его географическом положении. Бухта Теляковского находится в северной части Уссурийского залива, являющегося внутренней частью залива Петра Великого Японского моря. Порт имеет круглогодичную навигацию. При условии строительства новой автомобильной дороги Владивосток — Находка «Суходол» будет иметь самое короткое транспортное «плечо» по сравнению с конкурентами в портах Находка и Восточный.
Строительство порта «Суходол» ведется в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Общий объем инвестиций госкорпорации в проект — 17 млрд рублей.
На базе порта планируется создание многофункционального хаба с перегрузкой угля, контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Также предусмотрены мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.
«Вчера (5 марта — прим. ред.) мы посмотрели на готовность порта “Суходол”. То, как менеджмент порта проявил себя и готов уже в этом году выйти на проектную мощность, говорит о том, что они справились с задачей по антикризисному управлению. Нам показали перспективные планы развития, включающие в себя обустройство поселка для постоянного проживания на 7−8 тысяч человек. Мы в эту работу готовы полностью включиться.
Первоначально порт планировался как перевалка угля. Сегодня коллеги считают, что они могут сделать порт универсальным, значительно расширив его мощности. Базовые возможности для этого есть: незамерзающая бухта, электричество, вода, ж/д и автомобильные дороги. Если это полностью отвечает интересам развития, экономике и социальной сфере Приморского края, то мы в эту работу готовы включиться немедленно.
Нам это представляется интересным, и у нас есть капитал, который мы можем предоставить. Вместе с коммерческими банками нам было бы интересно создать синдикат для финансирования уже новых этапов строительства",
— сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в ходе встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
В перспективе на базе «Суходола» будет создан многофункциональный хаб с перегрузкой контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Также предусмотрены мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.
В перспективе «Суходол» сможет обеспечить перевалку до 20% от всего грузопотока портов Приморского края, оптимистично заявил Сергей Кропотов.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, общий объём реализуемых и реализованных при участии ВЭБ.РФ проектов на Дальнем Востоке составляет 4,8 трлн рублей. Среди них есть проекты модернизации аэропортов и морских портов, строительства судов различного класса, создания центров обработки данных для локализации IT-инфраструктуры, горно-обогатительных комбинатов и предприятий по выпуску минеральных удобрений, а также обновления общественного транспорта в городах.