В Хабаровске откроют ещё одну «газовую заправку»

В Хабаровске реализуется проект по бесплатному переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Переводить автомобильный транспорт на компримированный природный газ (КПГ) стало возможным благодаря открытию первой «газовой заправки» в апреле 2023 года на Трехгорной, 143, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как отметили в министерстве энергетики края, данная заправка работает почти год и ее преимущества оценили водители нескольких автобусных компаний. Стоимость заправки КПГ в среднем на 40% ниже традиционного топлива, при аналогичной протяженности пробега. Сегодня стоимость 1 куб. метра КПГ составляет 28,56 рублей.
— КПГ отнесен к самому безопасному, четвертому классу. Для сравнения, у бензина — третий класс. Это из плюсов, но есть и минусы. Значительная часть водителей сетуют на отсутствие сети газовых заправок в городе. Вследствие этого увеличивается пробег автотранспорта, следующего на заправку. Эта проблема будет решаться, — отметил и.о. заместителя министра энергетики края Евгений Берёза.
Для содействия в переводе автотранспорта на природный газ — метан с июля 2023 года начала действовать программа «Народное топливо». Главной особенностью этой программы является возможность бесплатного переоборудования автомобиля с бензина на газомоторное топливо в специальных пунктах. Это достигается путем размещения на борту автомобиля рекламы газомоторного топлива или аренды установленного оборудования на 5 лет с погашением отчислений от зафиксированного объёма метана, приобретаемого в месяц. Причем, стоимость КПГ не увеличивается, а соответствует указанной на заправочной колонке.