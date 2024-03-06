В Хабаровске откроют ещё одну «газовую заправку»

В Хабаровске реализуется проект по бесплатному переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Переводить автомобильный транспорт на компримированный природный газ (КПГ) стало возможным благодаря открытию первой «газовой заправки» в апреле 2023 года на Трехгорной, 143, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Как отметили в министерстве энергетики края, данная заправка работает почти год и ее преимущества оценили водители нескольких автобусных компаний. Стоимость заправки КПГ в среднем на 40% ниже традиционного топлива, при аналогичной протяженности пробега. Сегодня стоимость 1 куб. метра КПГ составляет 28,56 рублей.

— КПГ отнесен к самому безопасному, четвертому классу. Для сравнения, у бензина — третий класс. Это из плюсов, но есть и минусы. Значительная часть водителей сетуют на отсутствие сети газовых заправок в городе. Вследствие этого увеличивается пробег автотранспорта, следующего на заправку. Эта проблема будет решаться, — отметил и.о. заместителя министра энергетики края Евгений Берёза.

Он отметил, что в 2024 году газовая заправка появится по адресу Панфиловцев 40, в 2025 году — по адресу Целинная 10ж, в 2026 году — в районе пос. Горького. Затем такие станции появятся в Комсомольске-на-Амуре, Бикине и поселке Лидога. В настоящее время в Хабаровске на внутригородских маршрутах работают 209 автобусов на метане. В течение года их численность увеличится ещё на 94 единицы.