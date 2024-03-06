Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Челябинской области

Сообщается, что 12 апреля южноуральцам помогут не только быстро найти работу, но и окажут помощь в планировании карьеры.
Посетители Ярмарки смогут лично пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, узнать о вакантных местах, возможности обучения и стажировки, узнать о спросе на конкретные специальности и построить карьерную траекторию вместе с консультантом, а также проконсультироваться по вопросам профобучения и записаться на бесплатные курсы.
«Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию — узнать о самых востребованных направлениях», - отмечает начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.
Гражданам, имеющим инвалидность, карьерные консультанты службы занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом их жизненной ситуации.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь и пройдет одновременно во всех регионах страны.