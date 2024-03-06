Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Челябинской области

«Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию — узнать о самых востребованных направлениях», ­- отмечает начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов.