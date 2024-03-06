Сергей Собянин рассказал о планах развития такси и каршеринга в Москве

Собянин рассказал, что парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 до 40 тысяч машин, то есть на 21%. Парк такси увеличится на 14% — c 70 до 80 тысяч. Также в планах правительства города — упорядочить использование средств индивидуальной мобильности и работы курьеров в целях обеспечения безопасности и комфорта пешеходов. Количество поездок с использованием СИМ вырастет с 350 до 750 тысяч в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро.