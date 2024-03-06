Белстат: белорусы тратили 38,6% своих денег на продукты в 2023 году

Говорится, что в 2023 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство были 2079,3 рубля в месяц. Так, в городах и поселках городских типов называется сумма в 2191,2 рубля в месяц. Что касается сельских населенных пунктов, то там это 1715,3 рубля в месяц.