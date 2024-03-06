Белстат: белорусы тратили 38,6% своих денег на продукты в 2023 году

В Национальном статистическом комитете рассказали, что на питание белорусы в 2023 году тратили 38,6%. Это следует из выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, которое провел Белстат.
Говорится, что в 2023 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство были 2079,3 рубля в месяц. Так, в городах и поселках городских типов называется сумма в 2191,2 рубля в месяц. Что касается сельских населенных пунктов, то там это 1715,3 рубля в месяц.
По информации ведомства, денежные расходы при расчете на домашнее хозяйство составили 1988,9 рубля в месяц. Уточняется, что из указанной суммы 1429,5 рубля, или 71,9%, это потребительские расходы. Сказано, что в структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля, связанная с расходами на питание, составила 38,6%, на непродовольственные товары — это 34,3%, а на оплату услуг называются 24,5%.