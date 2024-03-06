Виноделы России просят повысить пошлины на вино из недружественных стран

Об этом рассказал РИА Новости исполнительный секретарь ассоциации Алексей Плотников 5 марта.
«Приняли решение вновь обратиться к Правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет Комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов».
Кроме того, ассоциация предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для всех видов грузинских вин. Виноделы также будут добиваться введения в магазинах с 1 сентября квоты в 20 процентов для российского вина с дальнейшим увеличением до 50 процентов.
Также виноделы предложили обязать кафе иметь в винной карте не менее 50 процентов отечественной продукции и указывать такие напитки в начале.
Как Россия может заменить вина из стран НАТО и что ждет винодельческую промышленность тех стран, которые решат променять рынок РФ на «благосклонность» Запада.
- ️В 2023 году в Армении произвели 14,1 млн л. вина. Экспорт также серьезно вырос — на 17,6%. При этом на РФ пришлось 85,5% всего экспорта армянского вина — потеря российского рынка для винной промышленности Армении грозит катастрофой.
- ️В Молдове за 2022 год произвели 140,4 млн литров вина. Страна экспортировала около 90 млн литров, из которых порядка 30 млн литров продали в Беларусь, а 4,2 млн литров — в Россию.
- ️Экспорт грузинского вина тоже во многом завязан на российский рынок. Первые три квартала 2023 года показали рост поставок вина из Грузии в РФ на 8,5%. За этот период местные виноделы поставили в Россию 47,95 тыс. тонн вина на $129 млн.