Виноделы России просят повысить пошлины на вино из недружественных стран

«Приняли решение вновь обратиться к Правительству и Госдуме с просьбой усилить меры по защите российского рынка и направить в правительство и экспертный совет Комитета Госдумы по экономической политике позицию АВВР в том числе: по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200 процентов».