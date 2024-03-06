Контроль качества воды усилили в Москве в преддверии весеннего половодья

«Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность», — пояснил Бирюков.