Контроль качества воды усилили в Москве в преддверии весеннего половодья

«В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период половодья отбор проб воды в водоисточниках проводится до четырех раз в сутки», — сказал Бирюков.
По словам заммэра, эта процедура позволяет выявить потенциальные источники загрязнения и ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом.
«Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети. Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность», — пояснил Бирюков.
Данные о качестве воды поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно менять дозы реагентной обработки или вводить дополнительную очистку, добавил он.