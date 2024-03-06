Обновленный дизайн и комфорт в салоне: на маршрут в СВАО вышел первый электробус новой поставки

Новый электробус после подзарядки может преодолевать расстояние до 90 километров. Он оснащен электроотопителем, который лучше поддерживает оптимальную температуру внутри без влияния на экологию. Дизайн электробуса обновили. В его салоне 30 сидячих мест, а всего там могут комфортно разместиться до 85 пассажиров. В электробусе адаптивное освещение — оно меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, в салоне есть накопительная площадка для колясок и велосипедов, кнопка вызова водителя, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Электробус оборудован медиаэкранами с информацией о маршруте и USB-слотами для зарядки телефонов.