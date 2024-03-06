Обновленный дизайн и комфорт в салоне: на маршрут в СВАО вышел первый электробус новой поставки

Первый электробус ЛиАЗ новой поставки вышел на маршрут в Северо-Восточном административном округе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы заменяем автобусы на экологичные электробусы российского производства. По контракту с Ликинским автобусным заводом с 2018 года в Москву уже поступило более 250 инновационных машин и придут еще 200. Мы продолжим закупать современный транспорт для повышения комфорта пассажиров и снижения влияния на окружающую среду, как поручил Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.
Новый электробус после подзарядки может преодолевать расстояние до 90 километров. Он оснащен электроотопителем, который лучше поддерживает оптимальную температуру внутри без влияния на экологию. Дизайн электробуса обновили. В его салоне 30 сидячих мест, а всего там могут комфортно разместиться до 85 пассажиров. В электробусе адаптивное освещение — оно меняется в зависимости от времени суток. Кроме того, в салоне есть накопительная площадка для колясок и велосипедов, кнопка вызова водителя, система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Электробус оборудован медиаэкранами с информацией о маршруте и USB-слотами для зарядки телефонов.
Весной 2023 года Москва заключила контракты на поставку 1200 самых современных электробусов. Это крупнейшая в Европе закупка подобного вида транспорта. За прошедший год в столицу поставили более 350 новых машин, в 2024-м запланировано поступление еще более 800 единиц. Вся техника российского производства. Электробусы обслуживаются по контрактам жизненного цикла: в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины.
На сегодняшний день электробусы обслуживают на девяти площадках Мосгортранса. Для организации новых экологичных маршрутов Москва начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе дом для электробусов «Красная Пахра», который сегодня обслуживает девять маршрутов.
В 2023 году на северо-западе столицы открылся второй парк — «Митино». Электробусы вышли на 12 маршрутов в 15 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья.
В конце прошлого года заработал третий современный электробусный дом «Салтыковка» на востоке столицы, он обслуживает четыре маршрута.
Москва — лидер по развитию и использованию электротранспорта. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Современный транспорт делает поездки москвичей и гостей столицы еще комфортнее, снижая негативное воздействие на окружающую среду. Так, замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.