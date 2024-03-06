В Астане прокуроры помогли инвестору получить земельный участок

В столице ТОО «BM Sport» полгода не могло добиться выделения 2-х земельных участков для реализации проекта по размещению футбольных полей с манежем.
Этот вопрос длительное время не решался, даже несмотря на оплату инвестором 5 млн тенге за временное возмездное землепользование.
После внесения акта прокурорского надзора инвестору выдан земельный участок.
Принятые прокуратурой меры способствовали продолжению реализации проекта, что позволит заниматься спортом более 1 000 детям и подросткам.
Напоминаем, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы могут обратиться по телефону Мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов 8−747−216−15−58.