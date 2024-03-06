В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта 4 км трассы за 153 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта участка областной трассы «Сузун — Битки — Преображенка» в Искитимском районе. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронного аукциона должен будет ликвидировать пучинообразования, фрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой, полностью обновить асфальтобетон, укрепить обочины, установить новые знаки и нанести разметку на участке дороги протяжённостю 4,24 километра..
Работы необходимо провести в несколько этапов и закончить 15 августа 2025 года.
Заявки от подрядчиков принимают до 15 марта 2024 года. Начальная цена контракта — 153 305 194 рубля.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта 5 км Ленинск-Кузнецкой трассы за 233 млн рублей.