Фарит Уразаев: В будущем может быть создана порода «Татарский гусь»

«Мы ведем работу по созданию бренда “Татарский гусь”. На сегодняшний день насчитывается около 30 предпринимателей, выращивающих гусей. У них около 250 тысяч голов птицы. В дальнейшем речь идет о создании породы “Татарский гусь”. Мы считаем, что в Казани, Татарстане надо создать этно-культурный центр “Татар казы” (“Татарский гусь”), и еще активнее развивать нашу татарскую национальную кухню», — сказал Фарит Уразаев на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.