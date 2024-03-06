Новая программа поддержки женского бизнеса стартует в Казахстане

«Правительство уделяет большое внимание развитию МСБ в Казахстане, в том числе поддержка направлена на развитие женского предпринимательства. В структуре владельцев малого и среднего бизнеса доля женщин-предпринимателей достигла 47 процентов от общего количества проектов, поддержанных фондом “Даму”. За весь период деятельности фонд поддержал 96 тысяч проектов женского предпринимательства на сумму 2 893 миллиарда тенге. Радует, что современные бизнесвумен эффективно используют государственную поддержку для реализации своих бизнес-идей, развития компаний и создания новых рабочих мест».