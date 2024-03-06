В Самаре темпы строительства метро повлияли на его развитие

Во время пресс-конференции «КП-Самара» первый замдиректора, главный инженер МП «Самарский метрополитен» Алексей Гурьянов рассказал о проблемах городского метро. Особенно сильно на развитие подземного транспорта влияет ход строительства новых станций.
Алексей Гурьянов отметил, что все проблемы возникают из-за очень долгого строительства. Из-за медленных темпов увеличивается стоимость работ. Кроме того, замдиректора отметил, что на данном этапе важно сосредоточиться на завершении работ по строительству станции метро «Театральная» и до конца доделать «Алабинскую».
Также, по мнению главного инженера, необходимо достроить вторую и третью очередь депо.