Сезон дорожных ремонтов в Екатеринбурге пройдет без пробок

Жителям Екатеринбурга в сезон дорожных ремонтных работ в 2024 году стоит приготовиться к шуму после 23 часов, так как работы будут вестись по ночам. Это позволит избежать пробок в дневное время. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.