Сезон дорожных ремонтов в Екатеринбурге пройдет без пробок

Жителям Екатеринбурга в сезон дорожных ремонтных работ в 2024 году стоит приготовиться к шуму после 23 часов, так как работы будут вестись по ночам. Это позволит избежать пробок в дневное время. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Работы будут вести на 24 участках дорог Екатеринбург. Среди них: улица Малышева на отрезке от Московской до Добролюбова, Московская от Пальмира Тольятти до Щорса, Крауля от Токарей до Викулова.
— Перекрывать постоянно улицы не будем, ремонтировать будет в основном ночью, а также в выходные. Пробки минимизируем. Призываю горожан к терпимости, — говорит Алексей Бубнов.
Большая часть ремонтных работ на дорогах начнется в период, когда на улице будет круглосуточно плюсовая температура, основной объем работ завершат до Дня города, который в Екатеринбурге традиционно отмечают во второй декаде августа.