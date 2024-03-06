Иркутская область вошла в список лидеров по расселению аварийного жилья в России

Иркутская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге по расселению аварийного жилья. С 2019 годы в регионе расселили 462,4 тыс квадратных метров. Об этом сообщает правительство Приангарья.
Кроме того, в феврале 2024 года региону перечислили 250 миллионов рублей на расселение людей из аварийных домов.
В текущем году планируется расселить 288,2 тыс квадратных метров жилья, где проживают более 16 тысяч человек.
— В планах выдать ключи от новых квартир почти трем тысячам семей из Иркутска, Зимы, Черемхово, Свирска, Байкальска, Братска, Усолье-Сибирского, — сказал министр строительства региона Александр Галкин.