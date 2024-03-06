МИД: Беларусь торгует с более чем 200 странами и территориями

По его словам, отношения с Россией развиваются как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства.
«Достигнут рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии глав государств и правительств. В полном объеме выполнены 28 союзных программ».
Также министр отметил, что развивается торговля и Россией, и с другими государствами. В целом Беларусь ведет торговлю более чем с 200 странами и территориями.
«Экспорт осуществляется в 160 государств. И это несмотря на глобальное ухудшение условий внешней торговли».
Он сделал акцент и на том, что республика выстроила систему защиты и укрепления национальных позиций на международной арене. Кроме того, экспортные возможности расширяются.
Статистика прошлого года
Ранее сообщалось, что объемы экспорта в прошлом году составили почти 47,9 миллиарда долларов. Это больше, чем было в 2022 году (около 46,9 миллиарда).
Импорт меньше — 47,4 миллиарда в прошлом году и 42,3 миллиарда в 2022-м.
Однако эти данные отражают торговлю и товарами, и услугами. Если учитывать только товары, Беларусь тратит больше валюты на закупки из-за рубежа, чем получает от товарного экспорта. Здесь торговый баланс составляет минус 2,4 миллиарда долларов (в пользу импорта).
Как заявлял ранее первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, увеличивается и так называемый инвестиционный импорт. Речь идет о закупке технологического оборудования для открытия новых предприятий и модернизации существующих. Наблюдается и тенденция роста импорта некоторых потребительских товаров.