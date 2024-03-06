МИД: Беларусь торгует с более чем 200 странами и территориями

Однако эти данные отражают торговлю и товарами, и услугами. Если учитывать только товары, Беларусь тратит больше валюты на закупки из-за рубежа, чем получает от товарного экспорта. Здесь торговый баланс составляет минус 2,4 миллиарда долларов (в пользу импорта).