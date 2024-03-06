Иванов: Новому инвестору сложно начать производство яиц в Калининградской области

«Развивать конкуренцию в этой сфере вряд ли получится, потому что у нас потребление сейчас обеспечено почти на 100%. Сложно какому-либо инвестору взять и зайти в Калининградскую область на производство яиц. Он посмотрит на баланс и поймёт, что это будет очень непростая борьба».