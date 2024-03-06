Иванов: Новому инвестору сложно начать производство яиц в Калининградской области

Новым инвесторам сложно начать производство яиц в Калининградской области. Сейчас регион обеспечен продуктом почти на 100%. Такое мнение озвучил министр сельского хозяйства области Артём Иванов в интервью Калининград.Ru.
«Развивать конкуренцию в этой сфере вряд ли получится, потому что у нас потребление сейчас обеспечено почти на 100%. Сложно какому-либо инвестору взять и зайти в Калининградскую область на производство яиц. Он посмотрит на баланс и поймёт, что это будет очень непростая борьба».
Министр также добавил, что повышение цен яйца стало общероссийской тенденцией. «Мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы поддержать нашего производителя и в конечном итоге снизить цены», — пояснил Иванов.
Крупнейшим поставщиком куриных яиц в Калининградской области является «Гурьевская птицефабрика». Сейчас там производят до 600 тысяч штук в сутки.
Куриные яйца в Калининградской области начали дорожать в сентябре 2023 года. Минсельхоз объяснил рост цен множеством факторов. По словам главы ведомства Артёма Иванова, на стоимости сказалось восстановление поголовья после птичьего гриппа, сезонность, рост затрат на топливо, сырьё и материалы, используемые в производственном процессе. Сейчас десяток первой категории стоит около 130 рублей.