Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

В Москве одобрено строительство пяти нежилых объектов площадью более 260 тысяч квадратных метров. Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
«Благодаря этим объектам будет создано свыше 19 тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.
В частности, на Старобитцевской улице (земельный участок 11) недалеко от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» возведут торговый центр с культурно-досуговыми объектами. Его площадь составит не менее пяти тысяч квадратных метров.
Многофункциональное здание площадью более 27 тысяч квадратных метров с офисным центром, торговыми площадями и спорткомплексом построят на улице Александры Монаховой (земельный участок 46 ж) поблизости от станции метро «Коммунарка».
Еще два общественно-деловых комплекса возведут по адресу: улица Мневники, владение 1 недалеко от станции Хорошево Московского центрального кольца и на Ленинградском проспекте (владение 37) между станциями метро «Аэропорт» и «Динамо». Площадь первого составит более 20 тысяч квадратных метров, второго — не менее 160 тысяч квадратных метров.
Пятый объект, офисный центр площадью более 51 тысячи квадратных метров, построят около станции метро «Беломорская» по адресу: Ленинградское шоссе, земельный участок 63 а/1 а.
Программа стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы утвердило в 2019 году. Она обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По условиям программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.
За четыре года реализации программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда вложат свыше одного триллиона рублей, что позволит создать более 150 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.
Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.