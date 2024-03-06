Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

За четыре года реализации программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда вложат свыше одного триллиона рублей, что позволит создать более 150 тысяч рабочих мест практически во всех отраслях экономики столицы.