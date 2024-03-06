Определен подрядчик ремонта моста через Егошиху

Им стало ООО «Дорспецстрой», единственный участник торгов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 42,3 млн руб.



В техническом задании указано, что организации предстоит заменить на мосту деформационные швы и отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения. Подрядчик должен приступить к работе 1 мая следующего года и закончить ее до 2 июля. Срок исполнения контракта — 8 августа 2025 года.



Мост через реку Егошиху является частью автомобильной дороги Стахановская — Ива. Последний раз объект ремонтировали в 2008 году.



ООО «Дорспецстрой» было зарегистрировано в 2015 году. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем и директором «Дорспецстроя» является Лилия Керова. В 2023 году компания выполняла контракт с неустойкой на обустройство тротуаров в Свердловском районе Перми. Сумма контракта составила 2,8 млн руб.