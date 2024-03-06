Им стало ООО «Дорспецстрой», единственный участник торгов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 42,3 млн руб.
В техническом задании указано, что организации предстоит заменить на мосту деформационные швы и отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения. Подрядчик должен приступить к работе 1 мая следующего года и закончить ее до 2 июля. Срок исполнения контракта — 8 августа 2025 года.
Мост через реку Егошиху является частью автомобильной дороги Стахановская — Ива. Последний раз объект ремонтировали в 2008 году.
ООО «Дорспецстрой» было зарегистрировано в 2015 году. Организация занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем и директором «Дорспецстроя» является Лилия Керова. В 2023 году компания выполняла контракт с неустойкой на обустройство тротуаров в Свердловском районе Перми. Сумма контракта составила 2,8 млн руб.
Определен подрядчик ремонта моста через Егошиху
Им стало ООО «Дорспецстрой», единственный участник торгов. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила 42,3 млн руб.