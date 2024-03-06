Мэрия Омска срочно ищет сотрудников на зарплату до 100 тысяч в месяц

В управление дорожного хозяйства и благоустройства в Омске срочно требуются сотрудники. Список вакансий опубликовали на сайте ведомства, а в городской администрации порталу Om1.ru рассказали о предлагаемых зарплатах.
Рабочие службы по благоустройству 4−5 разряда могут рассчитывать на зарплату от 35 до 45 тысяч рублей. Машинист погрузчика (автогрейдера, катка, экскаватора) 5−6−7 разряда может получать от 47 до 55 тысяч рублей. Мастер по озеленению от 36до 40 тысяч рублей. Машинист асфальтоукладчика, дорожной фрезы — 100 тысяч рублей.
Также в УДХБ открыты вакансии для медицинских работников, токарей, слесарей, сварщиков, механиков, диспетчеров.