Мэрия Омска срочно ищет сотрудников на зарплату до 100 тысяч в месяц

Рабочие службы по благоустройству 4−5 разряда могут рассчитывать на зарплату от 35 до 45 тысяч рублей. Машинист погрузчика (автогрейдера, катка, экскаватора) 5−6−7 разряда может получать от 47 до 55 тысяч рублей. Мастер по озеленению от 36до 40 тысяч рублей. Машинист асфальтоукладчика, дорожной фрезы — 100 тысяч рублей.