В Иркутске отремонтируют 20-й Советский переулок в Ленинском округе

— Подрядчик отремонтирует покрытие дороги и тротуаров с заменой дорожного и газонного камня. Кроме того, обустроит остановки, установят пешеходные ограждения, светофоры и искусственные неровности. Также будут обработаны деревья и высажены саженцы, — рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.