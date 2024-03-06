В Иркутске отремонтируют 20-й Советский переулок в Ленинском округе

В Иркутске проведут ремонт 20-го Советского переулка от улицы Розы Люксембург до объездной дороги Ново-Ленино. Об этом сообщают в администрации города.
— Подрядчик отремонтирует покрытие дороги и тротуаров с заменой дорожного и газонного камня. Кроме того, обустроит остановки, установят пешеходные ограждения, светофоры и искусственные неровности. Также будут обработаны деревья и высажены саженцы, — рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.
А около пешеходных переходов смонтируют дополнительное освещение, проведут монтаж дорожных знаков и нанесут дорожную разметку.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Иркутская область вошла в список лидеров по расселению аварийного жилья в России.