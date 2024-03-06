Два застройщика выиграли торги на участки КРТ в Новосибирске за 1,7 млрд рублей

Как сообщили «Ъ-Сибирь» участники аукциона, итоговая общая стоимость двух участков составила 1,7 млрд руб. Согласно документации торгов, право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки на участке площадью 41 тыс. кв. метров в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова Советского района Новосибирска выиграла новосибирская компания ООО «СЗ “Грандпарк”.



Начальная цена права на заключение договора составляла 104,4 млн руб., шаг аукциона — 5 млн руб., итоговая стоимость 704 млн руб. В торгах также участвовали еще пять новосибирских компаний: ООО “СЗ “Проект-С-64”, ООО “СЗ РНГС-Академинвест”, ООО СЗ “Страна М 8”, ООО СЗ “Вира Недвижимость”, ООО “СЗ “Расцветай на Гоголя”.



Победитель торгов до конца июня 2027 года должен подготовить территорию к комплексной застройке, до конца 2026 года — выполнить расселение, до 1 июня 2027 года — осуществить снос домов, а уже до конца 2030 года — завершить строительные работы и ввести дома в эксплуатацию.



Право на комплексную застройку второго земельного участка площадью 36,4 тыс. кв. м в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе Новосибирска выиграла новосибирская компания ООО “СЗ РНГС-Академинвест”. Итоговая стоимость составила 1,03 млрд руб. при начальной 213,1 млн руб. Застройщик должен будет не позднее 31.12.2030 осуществить ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. В торгах также участвовали ООО “СЗ “Проект-С-65”, ООО “СЗ “Грандпарк”, ООО СЗ “Прорыв”, ООО СЗ “Страна М 10”, ООО “СЗ “Расцветай на Гоголя”, ООО “Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург. СЗ”.



Лолита Белова.