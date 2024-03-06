Выдачу потребительских кредитов собираются ограничить в Казахстане

Для недопущения роста долговой нагрузки граждан, уже имеющих проблемные займы, депутаты предложили внести запрет на предоставление беззалоговых потребительских кредитов гражданам при наличии у них просрочки по кредитам свыше 90 дней. Кроме этого, вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам.