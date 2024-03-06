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К прямым рейсам в Пекин из Екатеринбурга добавятся перелеты в Харбин

Из Екатеринбурга этой весной можно напрямую улететь сразу в два крупных китайских города — Пекин и Харбин. Полеты будут осуществлять «Уральские авиалинии».

Как сообщили ЕАН в пресс-службе авиакомпании, регулярные рейсы в Пекин стартуют с 4 апреля и будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Полеты будут производиться на самолетах Airbus A319. Примет уральцев в Китае новый аэропорт Дасин.

Стоимость билета в одну сторону — от 29 150 рублей. Продажи уже стартовали, подробнее об этом ЕАН сообщал ранее.

Также с середины мая авиакомпания планирует возобновить полеты в Харбин из Екатеринбурга. О точной дате запуска обещают объявить дополнительно.