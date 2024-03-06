К прямым рейсам в Пекин из Екатеринбурга добавятся перелеты в Харбин

Как сообщили ЕАН в пресс-службе авиакомпании, регулярные рейсы в Пекин стартуют с 4 апреля и будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам. Полеты будут производиться на самолетах Airbus A319. Примет уральцев в Китае новый аэропорт Дасин.