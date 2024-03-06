В Перми строительство Северного обхода города завершат в 2028 году

Строители приступили к работам по обустройству фундамента и опор под эстакады с обоих берегов Камы. Они уже выполнили демонтаж мешающих строительству зданий и сооружений, вынесли существующие сети и коммуникации, проложили подъездные дороги для автотранспорта.