В Перми строительство Северного обхода города завершат в 2028 году

В Перми стартовали масштабные работы по строительству Северного обхода города. Он позволит организовать движение поездов в объезд плотины Камской ГЭС, оптимизировать перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссиб.
В пресс-службе РЖД «Комсомолке» пояснили, основным объектом будущей линии станет железнодорожный мост через Каму протяженностью 2860 м. Он разместится в 2 км ниже по течению плотины Камской ГЭС в Перми.
«Для создания искусственного сооружения смонтируем по соседству временный автомобильный мост. Он станет площадкой для монтажа конструкций железнодорожного перехода через реку», — приводят конструктивные особенности в РЖД.
Строители приступили к работам по обустройству фундамента и опор под эстакады с обоих берегов Камы. Они уже выполнили демонтаж мешающих строительству зданий и сооружений, вынесли существующие сети и коммуникации, проложили подъездные дороги для автотранспорта.
Завершить работы по строительству Северного обхода планируют в 2028 году.
«Комсомолка» рассказала, что в конце декабря 2019 года РЖД согласовало основные проектные решения мостового перехода через Каму, разработанные ОАО «Институт Гипростроймост» в составе объекта «Северный железнодорожный обход Перми».