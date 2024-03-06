Владелец ЧЭМК оспорил решение суда о передаче завода государству

Дело рассмотрели за 20 дней: иск прокуратуры был принят к производству 6 февраля. Во время судебного разбирательства в Челябинске побывал президент России Владимир Путин и распорядился перенести ЧЭМК за черту города. Числящиеся на балансе комбината бассейн «Электрометаллург» и Торговый центр было решено передать в муниципальную собственность.