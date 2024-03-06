Владелец ЧЭМК оспорил решение суда о передаче завода государству

Челябинский предприниматель Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова подали жалобу на решение Арбитражного суда Свердловской области о передаче принадлежащих им акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в собственность государства. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке арбитражных дел, передает корреспондент АиФ-Челябинск.
Одновременно с четой Антиповых в суд обратились АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы», также принадлежащие семье челябинского олигарха. Предприятия потребовали снять с них обеспечительные меры, которые были наложены на период тяжбы.
Напомним, что 26 февраля суд по иску Генпрокуратуры РФ принял решение о национализации ЧЭМК. Надзорное ведомство настаивало, что приватизация предприятия в начале 90-х прошла с нарушением закона — без разрешения федерального правительства.
Дело рассмотрели за 20 дней: иск прокуратуры был принят к производству 6 февраля. Во время судебного разбирательства в Челябинске побывал президент России Владимир Путин и распорядился перенести ЧЭМК за черту города. Числящиеся на балансе комбината бассейн «Электрометаллург» и Торговый центр было решено передать в муниципальную собственность.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 февраля заявил, что регион уже начал выполнять поручение президента. По словам главы региона, предприятие приступило к остановке электродного производства, которое полностью планировалось закрыть 1 марта.
Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства. Такслер отметил, что речь идет фактически о строительстве нового предприятия.
Вскоре после решения Арбитражного суда в пользу государства Юрия Антипова допросили следователи. Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде.