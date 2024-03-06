Россия увеличит поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана

Об увеличении транзита российского газа в Узбекистан сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на коллегии ведомства, сообщает Total.kz.
«В 2023 году с участием президента Касым-Жомарта Токаева запущен транзит российского газа в объеме до 3 миллиардов кубометров через территорию Казахстана в Узбекистан», — напомнил Саткалиев.
Согласно данным министерства, в 2026 году транзит планируется увеличить до 11 миллиардов кубометров в год.
Как сообщалось ранее, летом прошлого года «Газпром» и «QazaqGaz» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.
В свою очередь Саткалиев в начале июня говорил, что Астана заинтересована в транзите российского газа в Узбекистан и намерена подготовить необходимую для этого инфраструктуру.
Президенты Узбекистана, России и Казахстана 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Транзит осуществляется по газопроводу «Средняя Азия — Центр». Соглашение на два года предусматривает поставку 2,8 миллиарда кубометров в год.
Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен инвестировать 470 миллионов долларов в модернизацию газотранспортной системы. Поэтапная реализация проекта рассчитана до 2030 года.