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Россия увеличит поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К 2026 году Россия намерена в 4 раза увеличить поставки газа в Узбекистан транзитом через территорию Казахстана, передает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Об увеличении транзита российского газа в Узбекистан сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на коллегии ведомства, сообщает Total.kz.

«В 2023 году с участием президента Касым-Жомарта Токаева запущен транзит российского газа в объеме до 3 миллиардов кубометров через территорию Казахстана в Узбекистан», — напомнил Саткалиев.

Согласно данным министерства, в 2026 году транзит планируется увеличить до 11 миллиардов кубометров в год.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года «Газпром» и «QazaqGaz» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.

В свою очередь Саткалиев в начале июня говорил, что Астана заинтересована в транзите российского газа в Узбекистан и намерена подготовить необходимую для этого инфраструктуру.

Президенты Узбекистана, России и Казахстана 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Транзит осуществляется по газопроводу «Средняя Азия — Центр». Соглашение на два года предусматривает поставку 2,8 миллиарда кубометров в год.

Ранее сообщалось, что Узбекистан намерен инвестировать 470 миллионов долларов в модернизацию газотранспортной системы. Поэтапная реализация проекта рассчитана до 2030 года.

энергетика
экономика