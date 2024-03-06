Стройнадзор потребовал запретить застройщику в Ростове принимать деньги дольщиков

Заявление в донской арбитраж поступило 20 февраля 2024 года. Примерно через неделю после этого, 27 числа, материалы приняли к рассмотрению. Судебное заседание назначили на 17 апреля 2024 года. До указанной даты ответчик должен составить письменный отзыв на претензии и приложить документы, подтверждающие свою точку зрения по вопросу.