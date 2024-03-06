Жители Сормовского района добились отказа от возможной реорганизации квартала

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода добились отказа от возможной реорганизации квартала в границах улиц Баренца, Стрелковая и проспекта Кораблестроителей. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке от 2 февраля.
В документе говорится, что в администрацию Сормовского района стали поступать жалобы от местных жителей. Они против реорганизации территории в границах улиц Баренца, Стрелковая, проспекта Кораблестроителей, которая застроена девятиэтажками.
Чтобы снизить напряжение со стороны жителей, а также учитывая что территория застроена девятиэтажными домами, администрация района предложила скорректировать зонирование и исключить возможную реорганизацию квартала.
По итогам голосования все участники комиссии поддержали это предложение. Таким образом, власти района пошли навстречу жителям и отказались от реорганизации квартала.
Напомним, детскую поликлинику почти за 662 миллиона рублей построят в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену.