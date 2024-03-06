Жители Сормовского района добились отказа от возможной реорганизации квартала

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода добились отказа от возможной реорганизации квартала в границах улиц Баренца, Стрелковая и проспекта Кораблестроителей. Об этом сообщается в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке от 2 февраля.