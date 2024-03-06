В Петербурге уточнили, когда новый дом начинает платить взносы на капремонт

В Петербурге собственники квартир в многоквартирных домах, которые вводятся в эксплуатацию по секциям, в разное время начнут платить за капитальный ремонт. Чем позже введена секция, тем позже собственнику начнут начисляться взносы. Соответствующий законопроект 6 марта на заседании в первом чтении приняло Законодательное собрание.



Инициативу внесла группа депутатов: Денис Четырбок, Валерий Гарнец, Борис Зверев и Александр Ходосок. Речь идет исключительно о новостройках, которые вводятся в эксплуатацию в несколько этапов.



Изменение позволит гражданам, которые купили квартиру во второй, третьей и последующих очередях, начать платить взнос за капремонт только через 8 месяцев после того, как конкретная секция будет учтена в региональной программе капремонта.



Четырбок пояснил, что в основу этой инициативы легло решение Конституционного суда. В него обратился собственник одной из квартир в Смоленской области. Владельцу начали начислять плату за капремонт, когда его квартиры еще не существовало физически (дом вводился в эксплуатацию в несколько этапов). Мужчина решил, что в этом случае с него не имеют права требовать плату за капремонт. Конституционный суд подтвердил, что в данном случае имеется нарушение.