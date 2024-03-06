В Перми за 15 млн рублей продают заброшенный полицейский участок

Отметим, что отдел полиции № 5 Орджоникидзевского района в 2020 году переехал в новое здание по улице Генерала Доватора, 42. А старое здание, где ранее находился полицейский участок, в течение трех лет находилось в заброшенном состоянии, там неоднократно происходили пожары, а также орудовали мародеры.