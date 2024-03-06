В Перми за 15 млн рублей продают заброшенный полицейский участок

Отметим, что отдел полиции № 5 Орджоникидзевского района в 2020 году переехал в новое здание по улице Генерала Доватора, 42. А старое здание, где ранее находился полицейский участок, в течение трех лет находилось в заброшенном состоянии, там неоднократно происходили пожары, а также орудовали мародеры.
Здание бывшего полицейского участка площадью 1245,5 кв. м. на пересечении улиц Писарева и Барнаульской, было выставлено на продажу вместе с земельным участком, площадью 1800 кв. м, а также распложенными на нем полуразрушенными капитальными гаражами. Организатором аукциона выступает Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю, сообщается на сайте «ГИС-Торги», стоимость 15 млн рублей.