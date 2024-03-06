Уволился руководитель Калининградской областной таможни

Руководитель Калининградской областной таможни Сергей Абросимов покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен Денис Мосолов, сообщается на сайте ведомства.
Новый 47-летний глава ведомства родом из Тюмени. Имеет высшее образование по специальности юриспруденция. В таможенных органах с 1998 года. Прошел путь от младшего инспектора до начальника таможенного поста Тюменской таможни. Имеет ведомственные награды.
Абросимов работал в должности руководителя Калининградской областной таможни с 2018 года. В таможенных органах Абросимов трудился с 1995 года. Руководил кольцовской и екатеринбургской таможнями.