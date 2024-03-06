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Уволился руководитель Калининградской областной таможни

Сергей Абросимов работал в регионе с 2018 года.

Руководитель Калининградской областной таможни Сергей Абросимов покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен Денис Мосолов, сообщается на сайте ведомства.

Новый 47-летний глава ведомства родом из Тюмени. Имеет высшее образование по специальности юриспруденция. В таможенных органах с 1998 года. Прошел путь от младшего инспектора до начальника таможенного поста Тюменской таможни. Имеет ведомственные награды.

Абросимов работал в должности руководителя Калининградской областной таможни с 2018 года. В таможенных органах Абросимов трудился с 1995 года. Руководил кольцовской и екатеринбургской таможнями.

таможня