Уволился руководитель Калининградской областной таможни

Новый 47-летний глава ведомства родом из Тюмени. Имеет высшее образование по специальности юриспруденция. В таможенных органах с 1998 года. Прошел путь от младшего инспектора до начальника таможенного поста Тюменской таможни. Имеет ведомственные награды.