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Ресторан с камамбургерами откроется в Волгограде

Первая точка сети общественного питания заработает в Центральном парке культуры и отдыха уже в марте. Меню из более 40 позиций разработано собственным шеф-поваром.
Источник: Волгоградская правда

Заведение общественного питания в ЦПКиО Волгограда будет работать в формате быстрого обслуживания. Его основой станет так называемое «бургерное» меню, появится камамбургер.

«Гости парка и посетители фуд-корта в любое время года смогут приобрести горячие и холодные безалкогольные напитки, сэндвичи, хот-доги, — рассказали в дирекции парка. — Через панорамные стекла фуд-корта открывается вид на парк и активности».

Сообщается и о том, что к началу теплого сезона в парке откроются еще два заведения общественного питания — пиццерия и кофейня. Планируется, что работать они будут круглый год.

А пока в ЦПКиО идет подготовка к Масленице и фестивалю гриля. Специалисты уже разработали детское меню, меню для веганов и приверженцев правильного питания — всего 100 позиций.

В парке создается собственная организация питания.

«Сейчас мы формируем профессиональную команду, ее численность уже в этом году составит около 150 человек, — рассказал руководитель ЦПКиО Андрей Еркин. — Решение принято для централизованного обеспечения контроля качества питания, сервиса в работе фуд-кортов, разнообразия меню, повышения туристической привлекательности парка».