Ресторан с камамбургерами откроется в Волгограде

Заведение общественного питания в ЦПКиО Волгограда будет работать в формате быстрого обслуживания. Его основой станет так называемое «бургерное» меню, появится камамбургер.
«Гости парка и посетители фуд-корта в любое время года смогут приобрести горячие и холодные безалкогольные напитки, сэндвичи, хот-доги, — рассказали в дирекции парка. — Через панорамные стекла фуд-корта открывается вид на парк и активности».
Сообщается и о том, что к началу теплого сезона в парке откроются еще два заведения общественного питания — пиццерия и кофейня. Планируется, что работать они будут круглый год.
А пока в ЦПКиО идет подготовка к Масленице и фестивалю гриля. Специалисты уже разработали детское меню, меню для веганов и приверженцев правильного питания — всего 100 позиций.
В парке создается собственная организация питания.
«Сейчас мы формируем профессиональную команду, ее численность уже в этом году составит около 150 человек, — рассказал руководитель ЦПКиО Андрей Еркин. — Решение принято для централизованного обеспечения контроля качества питания, сервиса в работе фуд-кортов, разнообразия меню, повышения туристической привлекательности парка».